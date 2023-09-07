Проведенный анализ ситуации показывает, что одной из причин роста цены является именно возросший спрос внутри страны.

В этом осеннем сезоне в Украине предполагается повышение цен на очень популярный молочный продукт – сливочное масло, являющееся постоянным элементом украинского стола. Эксперты утверждают, что это удорожание связано с увеличением внутреннего спроса на рынке.

Проведенный анализ ситуации показывает, что одной из причин роста цены является именно возросший спрос внутри страны. Несмотря на то, что производство масла в этом году выросло, объемы экспорта превышали только в первом полугодии, и в целом годовой объем экспорта будет ниже.

Большинство производителей считают экспорт масла невыгодным, за исключением возможностей продавать небольшие партии по высоким ценам в Азербайджан, Молдову или Казахстан.

По данным издания, следует ожидать дальнейшего повышения цены на сливочное масло в Украине осенью. Тем не менее, также не следует исключать возможность повышения цены на мировых рынках этого продукта и того же спроса. В таком случае, подорожание может быть еще больше.

Относительно актуальных цен, сейчас сливочное масло в украинских супермаркетах подорожало. К примеру, популярный бренд "Яготинское" продается по цене в сетях "Сільпо" и "Novus" за 86.69 гривен, в АТБ цена составляет 79.90 гривен за 180 граммов.

Источник: Инфагро.

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