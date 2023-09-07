Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" прокоментував скандальні заяви щодо ЗСУ та України відомої української блогерки Тетяни Коряк, більш відомої як Корячка.

"У Stories блогерка показала переписку з дружиною військового, яка обурилася тим, що Тетяна разом зі своїм чоловіком втекла на Кіпр, в той час як інші чоловіки захищають країну. У відповідь на слова підписниці Корячка заявила що, війна - це (далі цитую) "брудні ігри", і вона б ніколи не взяла до рук зброю, якби була чоловіком. А ще Таня дивується, чому не можна вирішити все переговорами, і ще Корячка написала, що на її думку кількість воїнів нічого не вирішить, адже це чоловіки без досвіду і, за словами блогерки, (далі цитую) це "м'ясо"", — розповів Слава Дьомін.

Слава Дьомін нагадав, що Тетяна Коряк родом з Бахмута, а потім тривалий час жила в Харкові. В інтерв'ю Дьоміну Корячка говорила, що її чоловік виїхав із країни за волонтерським дозволом.

"До речі, згодом Корячка намагалася виправдатись за свої слова. Дівчина вказала шанувальникам, що з початку повномасштабного вторгнення вона багато закривала зборів, донатила, а також допомагала простим людям. Ну і блогерка наголосила, що вона з Бахмуту, тож втратила багато за час цього повномасштабного вторгнення, зокрема рідне місто Бахмут, також будинок, близьких і рідних людей", — додав Слава Дьомін.

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