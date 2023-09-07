Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" прокомментировал скандальные заявления о ВСУ и Украине известной украинской блогерши Татьяны Коряк, более известной как Корячка.

"В Stories блогерша показала переписку с женой военного, которая возмутилась тем, что Татьяна вместе со своим мужем сбежала на Кипр, в то время как другие мужчины защищают страну. В ответ на слова подписницы Корячка заявила что, война - это (далее цитирую) "грязные игры", и она бы никогда не взяла в руки оружие, будь она мужчиной. А еще Таня удивляется, почему нельзя решить все переговорами, и еще Корячка написала, что по ее мнению количество воинов ничего не решит, ведь это мужчины без опыта и, по словам блогерши, (далее цитирую) это "мясо", - рассказал Слава Демин.

Слава Демин напомнил, что Татьяна Коряк родом из Бахмута, а затем долгое время жила в Харькове. В интервью Демину Корячка говорила, что ее муж уехал из страны за волонтерским разрешением.

"Кстати, впоследствии Корячка пыталась оправдаться за свои слова. Девушка указала поклонникам, что с начала полномасштабного вторжения она много закрывала сборов, донатила, а также помогала простым людям. Ну и блогерша подчеркнула, что она из Бахмута, поэтому потеряла много за время этого полномасштабного вторжение, в частности, родной город Бахмут, также дом, близких и родных людей", — добавил Слава Демин.

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