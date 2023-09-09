Україна стикається зі зростанням ціни на продукти, особливо це стосується вершкового масла, передбачається, що ціни на нього значно піднімуться восени. Крім цього, також буде спостерігатися збільшення ціни солі, цукру та борошна.

Порівнюючи ціни цих продуктів минулого місяця з поточною, можна помітити їхнє подорожчання.

Одним із продуктів, який стає дорожчим, є цукор, яким користуються практично всі українці. Станом на 8 вересня його ціни зросли до 34,52 гривень за кілограм. Це подорожчання ціни поки не є значущим (середньомісячна ціна у серпні становила 34,46 гривень за кілограм). Експерти передбачають подальше зростання ціни на цукор, оскільки старий врожай закінчиться у листопаді, тому очікується підвищення цін на 2-3%.

Також спостерігається підйом ціни на сіль. Морська харчова сіль подорожчала з 31,81 гривень за кілограм до 32,00 гривень за кілограм. Ціни може варіюватися в залежності від торгової мережі, коливаючись від 28,50 гривень за кілограм (у мережі "Варус") до 37,60 гривень за кілограм (у мережі "МегаМаркет").

Подорожчають ціни також на пшеничне борошно, наприклад, борошно торгової марки "Хуторок" зараз коштує 22,32 гривень за кілограм. Двокілограмову пачку цього борошна можна придбати за 43,81 гривень, в той час як минулого місяця ціна становила 42,83 гривень.

Джерело: Телеграф.

Останні новини України:

Нагадаємо, популярні овочі порадували здешевленням.

Як повідомляла Politeka, черешня по 1200 грн приголомшила українців, фото: "Ще трохи і можна купити грам золота".

Також Politeka писала, ціни на популярний салатний овоч подешевшали: скільки коштує і що чекатиме від вартості далі.