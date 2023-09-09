Сравнивая цены этих продуктов в прошлом месяце с текущей, можно заметить их подорожание.

Украина сталкивается с ростом цены на продукты, особенно это касается сливочного масла, предполагается, что цены на него значительно поднимутся осенью. Кроме того, также будет наблюдаться увеличение цены соли, сахара и муки.

Сравнивая цены этих продуктов в прошлом месяце с текущей, можно заметить их подорожание.

Одним из продуктов, который становится дороже, сахар, которым пользуются практически все украинцы. На 8 сентября его цены выросли до 34,52 гривен за килограмм. Это подорожание цены пока не значимо (среднемесячная цена в августе составила 34,46 гривен за килограмм). Эксперты предполагают дальнейший рост цен на сахар, поскольку старый урожай закончится в ноябре, поэтому ожидается повышение цен на 2-3%.

Также наблюдается подъем цены на соль. Морская пищевая соль подорожала с 31,81 гривны за килограмм до 32,00 гривен за килограмм. Цены могут варьироваться в зависимости от торговой сети, колеблясь от 28,50 гривен за килограмм (в сети "Варус") до 37,60 гривен за килограмм (в сети "МегаМаркет").

Подорожают цены также на пшеничную муку, например, мука торговой марки "Хуторок" сейчас стоит 22,32 гривен за килограмм. Двухкилограммовую пачку этой муки можно приобрести за 43,81 гривен, в то время как в прошлом месяце цена составила 42,83 гривен.

Источник: Телеграф.

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