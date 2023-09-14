У серпні цього року триває тенденція здешевлення овочів нового врожаю на продовольчому ринку України. Також в Україні знизились ціни на кілька основних продуктів. Держстат повідомив, скільки коштують та чи надовго це.

Статистичне відомство надає такі дані по цінам на продукти:

Морква подешевшала на 63,0% і коштує тепер 17,6 гривень за кілограм. Цибуля втратила 50,0% своєї вартості і продаж відбувається за 18,1 гривень за кілограм. Буряк подешевшав на 54,9% і коштує 14,6 гривень за кілограм. Капуста здешевилася на 52,7% і тепер доступна за 11,0 гривень за кілограм.

У той же час, ціни на гречку зменшилися на 5,5% і становлять 45,6 гривень за кілограм. Ціни на споживчі товари в Україні знижуються вже другий місяць поспіль, зменшившись на 1,4% у серпні 2023 року порівняно з липнем.

Економіст Едуард Каражія вважає, що до Нового року зростання ціни не має бути, бо дефіциту харчів у нас немає. Єдине, що може відбутися — їх здорожчання з Нового року, що буде викликано ще одним психологічним моментом, а саме: ростом мінімальної заробітної плати.

Важливо зауважити, що за минулий рік в Україні найбільше зросли ціни на овочі, яйця, крупи, риба та сало, в 2021 році зросли ціни на овочі, соняшникову олію та цукор, а в 2020 році найбільше здорожчали цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.

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