В августе этого года идет тенденция удешевления овощей нового урожая на продовольственном рынке Украины. Также в Украине снизились цены на несколько основных продуктов. Госстат сообщил, сколько стоят и надолго ли это.

Статистическое ведомство предоставляет следующие данные по ценам на продукты:

Морковь подешевела на 63% и стоит теперь 17,6 гривен за килограмм. Лук потерял 50,0% своей стоимости и продажи проходят за 18,1 гривен за килограмм. Свекла подешевела на 54,9% и стоит 14,6 гривен за килограмм. Капуста подешевела на 52,7% и теперь доступна за 11,0 гривен за килограмм.

В то же время цены на гречку уменьшились на 5,5% и составляют 45,6 гривен за килограмм. Цены на потребительские товары в Украине снижаются уже второй месяц подряд, снизившись на 1,4% в августе 2023 года по сравнению с июлем.

Экономист Эдуард Каражия считает, что к Новому году роста цены не должно быть, потому что дефицита продовольствия у нас нет. Единственное, что может произойти – их удорожание с Нового года, что будет вызвано еще одним психологическим моментом, а именно ростом минимальной заработной платы.

Важно заметить, что за прошлый год в Украине больше выросли цены на овощи, яйца, крупы, рыба и сало, в 2021 году выросли цены на овощи, подсолнечное масло и сахар, а в 2020 году больше подорожали сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечник растительное масло.

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