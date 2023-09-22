Експерти зазначають, що ціна на популярний овоч в Україні сьогодні ще значно нижча, ніж торік.

Українські фермери готові продавати ріпчасту цибулю за ціну не менше 9-15 гривень за кілограм. Це в середньому на 26% вище, ніж ціни на кінець минулого робочого тижня. Фахівці пояснюють такий активний ріст ціни на цибулю високим попитом на цю продукцію з боку оптових компаній та роздрібних мереж.

Зазначено, що обмежена пропозиція якісної цибулі пов'язана з несприятливими погодними умовами та обмеженнями щодо продажу такої продукції самими виробниками.

Також варто відзначити, що ціни на цибулю в Україні залишаються значно нижчими, ніж у минулому році. Наприкінці вересня 2022 року фермери продавали цю продукцію за цінами вдвічі дорожче, ніж сьогодні.

Аналітики вважають, що це підвищення ціни - тимчасове явище, оскільки збір цибулі в українських господарствах ще триває, і пропозиція буде високою до середини жовтня.

Середня ціна на ріпчасту цибулю в українських супермаркетах становить 12,25 гривень за кілограм. Варіюється ціна на цибулю в різних супермаркетах.

Експерти зазначають, що ціна на цибулю в Україні сьогодні все ще значно нижча, ніж минулого року. Так, наприкінці вересня 2022 року фермери продавали цю продукцію у 2 рази дорожче, ніж сьогодні.

Джерело: EastFruit.

Останні новини України:

Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.