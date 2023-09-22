Эксперты отмечают, что цена на популярный овощ в Украине сегодня еще значительно ниже, чем в прошлом году.

Украинские фермеры готовы продавать репчатый лук по цене не менее 9-15 гривен за килограмм. Это в среднем на 26% выше, чем цены на конец прошлой рабочей недели. Специалисты объясняют столь активный рост цены на лук высоким спросом на эту продукцию со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

Отмечено, что ограниченное предложение качественного лука связано с неблагоприятными погодными условиями и ограничениями по продаже такой продукции самими производителями.

Также стоит отметить, что цены на лук в Украине остаются значительно ниже, чем в прошлом. В конце сентября 2022 г. фермеры продавали эту продукцию по ценам вдвое дороже, чем сегодня.

Аналитики считают, что это повышение цены – временное явление, поскольку сбор лука в украинских хозяйствах еще продолжается, и предложение будет высоким до середины октября.

Средняя цена на репчатый лук в украинских супермаркетах составляет 12,25 гривен за килограмм. Варьируется цена на лук в разных супермаркетах.

Эксперты отмечают, что цена на лук в Украине сегодня еще значительно ниже, чем в прошлом году. Так, в конце сентября 2022 г. фермеры продавали эту продукцию в 2 раза дороже, чем сегодня.

Источник: EastFruit.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.