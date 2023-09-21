Подорожчання ціни всіх продуктів стане помітним для українців вже після похолодання.

В Україні спостерігалося влітку сезонне падіння ціни на овочі, але економісти попереджають, що подорожчання багатьох продуктів надійде у найближчі місяці. Аналітик та економіст Олександр Охріменко розповів, що подорожчає в ціні уже в жовтні.

Експерт відзначив зниження ціни на овочі та фрукти у серпні як сезонний фактор. Протягом літа також відзначалася зменшення ціни на такі популярні продукти - молоко, яйця, сало та яблука. Але найближчим часом ця ситуація швидко зміниться, адже ціни на ці продукти знову начнуть зростати.

Охріменко підкреслив, що подорожчання всіх продуктів стане помітним для українців вже після похолодання. Нинішні ціни будуть актуальні найбільше місяць. У жовтні вони досягнуть рівня червня та продовжать зростати.

Аналітик пояснив, що сезонний фактор зазвичай пов'язаний не лише з календарним місяцем, але й із середньодобовою температурою. Доки сонце світить, помідори червоніють, а огірки зеленіють, і ціни залишаються стабільними. Але якщо погода погіршується, настають дощі, і люди шукають тепло, ціни на продукти зростають. Якщо цього не станеться у вересні, то ціни почнуть підвищуватися вже цього місяця.

Також у жовтні очікується подорожчання молочних продуктів, олії, риби та морепродуктів.

Джерело: КР.

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