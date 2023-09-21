Удорожание цены всех продуктов станет заметным для украинцев уже после похолодания.

В Украине наблюдалось летом сезонное падение цен на овощи, но экономисты предупреждают, что подорожание многих продуктов поступит в ближайшие месяцы. Аналитик и экономист Александр Охрименко рассказал, что подорожает в цене уже в октябре.

Эксперт отметил снижение цены на овощи и фрукты в августе как сезонный фактор. В течение лета также отмечалось снижение цены на такие популярные продукты – молоко, яйца, сало и яблоки. Но в ближайшее время эта ситуация быстро изменится, ведь цены на эти продукты снова начнут расти.

Охрименко подчеркнул, что удорожание всех продуктов станет заметным для украинцев уже после похолодания. Нынешние цены будут актуальны больше месяца. В октябре они достигнут уровня июня и продолжат расти.

Аналитик объяснил, что сезонный фактор обычно связан не только с календарным месяцем, но и со среднесуточной температурой. Пока светит солнце, помидоры краснеют, а огурцы зеленеют, и цены остаются стабильными. Но если погода ухудшается, наступают дожди, и люди ищут тепло, цены на продукты растут. Если этого не произойдет в сентябре, цены начнут повышаться уже в этом месяце.

Также в октябре ожидается подорожание молочных продуктов, растительных масел, рыбы и морепродуктов.

Источник: КР.

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