На початку весни 2024 року та протягом кількох місяців попит на багато видів овочів може перевищувати їх доступність на ринку, що вплине на ціни.

Ціни на популярні продукти будуть рости в подальшому. Зокрема очікується, що більшість овочів в Україні подорожчають в найближчому майбутньому. Підвищення ціни на продукти пов'язане з великим попитом на них, збільшенням експорту, а також з ростом вартості пального та електроенергії.

Нестача окремих видів овочів також вплине на підвищення їхньої ціни. Хоча на українському аграрному ринку спостерігається збільшення кількості нових фермерів, які вирішили займатися виробництвом овочів.

За словами експерта Олександра Хорєва, врожай овочів, що входять до складу борщового набору, зросте на 10%. Проте значна частина цих овочів, до 50% в окремих випадках, не буде придатною для тривалого зберігання. Тому в Україні може бути дефіцит деяких овочів, що також вплине на ціни.

З огляду на те, що цього року виробництвом овочів зайнялися як професійні фермери, так і новачки, не всі зібрані овочі будуть відповідати високим якісним стандартам. Тому на початку весни 2024 року і протягом кількох місяців попит на багато видів овочів може перевищувати їхню доступність на ринку, за винятком, можливо, картоплі.

Важливо відзначити, що з розвитком аграрного сектору з'являються як нові можливості, так і виклики, і належна увага до якості продукції залишається актуальною.

Джерело: AgroTimes.

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