В начале весны 2024 года и в течение нескольких месяцев спрос на многие виды овощей может превышать их доступность на рынке, что повлияет на цены.

Цены на популярные продукты будут расти в будущем. В частности, ожидается, что большинство овощей в Украине подорожают в ближайшем будущем. Повышение цены на продукты связано с большим спросом на них, увеличением экспорта, а также ростом стоимости горючего и электроэнергии.

Нехватка отдельных видов овощей также повлияет на повышение их цены. Хотя на украинском аграрном рынке наблюдается увеличение количества новых фермеров, решивших заниматься производством овощей.

По словам эксперта Александра Хорева, урожай овощей, входящих в состав борщового набора, вырастет на 10%. Однако значительная часть этих овощей, до 50% в редких случаях, не будет пригодной для длительного хранения. Поэтому в Украине может быть дефицит некоторых овощей, что также отразится на ценах.

Учитывая, что в этом году производством овощей занялись как профессиональные фермеры, так и новички, не все собранные овощи будут соответствовать высоким качественным стандартам. Поэтому в начале весны 2024 года и в течение нескольких месяцев спрос на многие виды овощей может превышать их доступность на рынке, за исключением, возможно, картофеля.

Важно отметить, что с развитием аграрного сектора появляются как новые возможности, так и вызовы, и должное внимание к качеству продукции остается актуальным.

Джерело: AgroTimes.

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