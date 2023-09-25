Пенсійний фонд України визначив три додаткові категорії громадян, які можуть вийти на пенсію після досягнення віку 60 років.

Громадяни України мають змогу виходити на пенсію за різними умовами, і, хоча загальна норма передбачає вік 60 років для чоловіків і 60 років для жінок, щороку ця вимога поступово зростає. Однак існують винятки, коли особи можуть раніше припинити працювати та отримувати пенсію.

Умови для виходу на пенсію визначаються наступним чином: громадянам необхідно мати не менше 30 років страхового стажу. В разі недостатнього стажу їм доведеться працювати ще 3-5 років. Таким чином, якщо кількість років стажу становить 20 і більше, виходити на пенсію можна у 63 роки, а якщо стаж менше 20, але більше 15 років, то у 65 років.

Процес підвищення вимог для виходу на пенсію триватиме до 2028 року, коли вимагатиметься не менше 35 років страхового стажу.

Пенсійний фонд України визначив три додаткові категорії громадян, які можуть припинити працювати після досягнення віку 60 років. Серед цих категорій вирізняються:

Пільгові умови: Ця категорія охоплює осіб, які працювали на підприємствах з особливо шкідливими і важкими умовами праці, включаючи виробництво. Дострокові умови: До цієї категорії належать громадяни, які мають спеціальний статус. Це включає багатодітних матерів, матерів дітей із інвалідністю з дитинства, учасників бойових дій, членів сімей загиблих, а також осіб, яким залишилося менше півтора року до досягнення пенсійного віку. Зменшення пенсійного віку: У цій категорії розглядаються учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та особи, які постраждали внаслідок цієї події.

Ці категорії громадян можуть мати можливість піти на пенсію після досягнення 60 років і переходити на пенсію, дотримуючись відповідних умов і статусів.

Однак слід пам'ятати, що розміри пенсійних виплат обчислюються індивідуально для кожної особи, і ці умови можуть бути докладніше роз'яснені в Пенсійному фонді України.

Джерело: Фокус.

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