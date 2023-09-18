Це підвищення торкнеться тих громадян, які отримують зарплату та пенсії на рівні гарантованого мінімуму. Проте новина про підвищення пенсії та мінімалки має свої негативні аспекти.

У проєкті бюджету на 2024 рік для України передбачено підвищення мінімальної пенсії. Одночасно з цим, мінімальну зарплату планують підвищити в два етапи.

Це підвищення зачіпить тих громадян, які отримують зарплату та пенсії на рівні гарантованого мінімуму. Таким чином, мінімальна пенсія в 2024 році зросте на 268 гривень або 12,8%, до 2361 гривні. Мінімальна зарплата становитиме 8000 гривень, збільшившись на 1300 гривень або 19,4%. Починаючи з січня, вона буде 7100 гривень, а з липня вже 8000 гривень.

Проте новина про підвищення пенсії та мінімалки має свої негативні аспекти. Прогнозується, що ціни у 2022, 2023 та 2024 роках зростуть на 52,2%. Таким чином, лише для того, щоб відшкодувати зростання цін, мінімальна пенсія повинна складати 2944 гривні. Однак пенсіонери отримуватимуть лише 2361 гривню.

Слід відзначити, що пенсіонери витрачають практично всю свою пенсію на продукти харчування. Темпи зростання цін на продукти перевищують середню інфляцію за всіма товарами та послугами. Отже, для того щоб пенсіонер міг придбати ту саму кількість продуктів, його пенсія має зрости ще більше, ніж середні інфляційні показники за останні три роки.

Мінімальна зарплата, необхідна для компенсації інфляції, наступного року має становити не 8000 гривень, як планується в розрахунках, а 9893 гривні. Це дозволило б підвищити мінімалку так, щоб вона компенсувала зростання цін.

Джерело: Обозреватеьль.

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