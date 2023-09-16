Стало відомо, яким категоріям призначають доплату до пенсії та хто може отримати ці кошти.

В Україні існує можливість отримувати додаткову доплату до пенсії для деяких категорій пенсіонерів, однак ця можливість не надається всім особам. Стало відомо, яким категоріям пенсіонерів призначають доплату.

Одна з українських пенсіонерів звернулася з питанням, чому вона, справжній вік якої склав 80 років у липні, отримала всього лише трохи більше 100 гривень як додаток до пенсії, незважаючи на обіцяні 570 гривень.

Уточнюється, що при досягненні 80 років пенсіонерам додають до їхньої пенсії не повних 570 гривень, а суму, що рівна різниці між 570 гривень і 456 гривень, які виплачуються пенсіонерам, які досягли віку 75 років.

Отже, коли особі виповнюється 79 років, вона отримує 456 гривень як щомісячний додаток до пенсії, і при досягненні 80 років цій сумі додається 114 гривень, щоб сума становила 570 гривень.

Також слід відзначити, що перший платіж може бути неповним, залежно від дати народження. Наприклад, якщо особа святкує своє 80-річчя 15 липня, додаткова сума пенсії розраховується пропорційно за частину місяця.

Варто також зазначити, українські пенсіонери, які перетнули позначку у 80 років і отримують пенсії, розмір яких, враховуючи додаткові виплати, не досягає середньої заробітної плати, тепер можуть очікувати на щомісячну компенсаційну виплату у розмірі до 500 гривень.

Джерело: НаПенсії.

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