Рішення про мінімальну зарплату та мінімальну пенсію приймається у проекті бюджету і ці цифри розраховуються Міністерством фінансів.

Українські військові, які мають статус учасника бойових дій, мають право на доплату до своєї пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Ця доплата надається незалежно від виду пенсії, і це закріплено в Законі "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту".

На даний момент цей розмір надбавки до пенсії становить 523,25 гривень. Варто відзначити, що загальна сума пенсії з усіма надбавками для учасників бойових дій не може бути менше 210% від зазначеного прожиткового мінімуму, тобто не менше 4395,30 гривень, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України №656 від 28 липня 2010 року (зі змінами від 16 липня 2021 року).

Важливо також відзначити, що мінімальну пенсію у 2024 році планують підвищити з 2093 гривень до 2361 гривень. Однак це може бути недостатньо для компенсації очікуваного зростання цін, оскільки за прогнозами, ціни зростатимуть на 52,2% у 2022, 2023 та 2024 роках. Таким чином, мінімальна виплата має становити 2944 гривень, щоб покрити зростання цін.

Рішення про мінімальну зарплату та мінімальну пенсію приймається в проекті бюджету, і ці цифри розраховуються Міністерством фінансів. Потім вони повинні бути затверджені Кабінетом Міністрів та узгоджені у парламенті.

Традиційно, між Міністерством соціальної політики та Міністерством фінансів відбувається боротьба за рівень підвищення, де перше намагається зробити їх якомога вищими, а друге стурбоване можливим збільшенням бюджетного тягаря та посилається на думку "міжнародних партнерів" для обмеження підвищення.

Джерело: "На пенсії".

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