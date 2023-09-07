Решение о минимальной зарплате и минимальной пенсии принимается в проекте бюджета и эти цифры рассчитываются Министерством финансов.

Украинские военные, имеющие статус участника боевых действий, имеют право на доплату к своей пенсии в размере 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Эта доплата предоставляется независимо от вида пенсии, и это закреплено в Законе "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты".

В настоящее время этот размер надбавки к пенсии составляет 523,25 гривен. Следует отметить, что общая сумма пенсии со всеми надбавками для участников боевых действий не может быть менее 210% от указанного прожиточного минимума, то есть не менее 4395,30 гривен, согласно распоряжению Кабинета Министров Украины №656 от 28 июля 2010 года (с изменениями от 16 июля 2021).

Важно также отметить, что минимальную пенсию в 2024 году планируют повысить с 2093 до 2361 гривен. Однако это может быть недостаточно для компенсации ожидаемого роста цен, поскольку по прогнозам цены будут расти на 52,2% в 2022, 2023 и 2024 годах. Таким образом, минимальная выплата должна составлять 2944 гривны, чтобы покрыть рост цен.

Решение о минимальной зарплате и минимальной пенсии принимается в проекте бюджета и эти цифры рассчитываются Министерством финансов. Затем они должны быть утверждены Кабинетом Министров и согласованы в парламенте.

Традиционно между Министерством социальной политики и Министерством финансов происходит борьба за уровень повышения, где первое пытается сделать их как можно выше, а второе озабочено возможным увеличением бюджетного бремени и ссылается на мнение "международных партнеров" для ограничения повышения.

Источник: "На пенсии".

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