Стало известно, каким категориям назначается доплата к пенсии и кто может получить эти средства.

В Украине есть возможность получать дополнительную доплату к пенсии для некоторых категорий пенсионеров, однако эта возможность не предоставляется всем лицам. Стало известно, каким категориям пенсионеров назначается доплата.

Одна из украинских пенсионеров обратилась с вопросом, почему она, настоящий возраст которой составил 80 лет в июле, получила всего лишь чуть больше 100 гривен в дополнение к пенсии, несмотря на обещанные 570 гривен.

Уточняется, что при достижении 80 лет пенсионерам добавляют к их пенсии не полных 570 гривен, а сумму, равную разнице между 570 гривен и 456 гривен, которые выплачиваются пенсионерам, достигшим 75 лет.

Итак, когда лицу исполняется 79 лет, он получает 456 гривен как ежемесячное приложение к пенсии, и при достижении 80 лет этой сумме прибавляется 114 гривен, чтобы сумма составила 570 гривен.

Также следует отметить, что первый платеж может быть неполным в зависимости от даты рождения. К примеру, если лицо празднует свое 80-летие 15 июля, дополнительная сумма пенсии рассчитывается пропорционально части месяца.

Стоит также отметить, что украинские пенсионеры, пересекшие отметку в 80 лет и получающие пенсии, размер которых, учитывая дополнительные выплаты, не достигает средней заработной платы, теперь могут ожидать ежемесячную компенсационную выплату в размере до 500 гривен.

Источник: На Пенсии.

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