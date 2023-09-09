Законопроект передбачає кілька причин, через які перестануть нараховувати пенсію.

Український парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №9453, який передбачає припинення виплат пенсій та відмову у призначенні пенсій для осіб, які відкрито підтримували агресію російської федерації.

Перша заступниця міністра соціальної політики України, Дарія Марчак, висловила цю інформацію.

Так, серед таких осіб мають бути українці, які після 2014 року працювали в органах влади рф, у її озброєних структурах, або на окупованих територіях України.

"Якщо людина відверто вела підривну діяльність проти України, працювала в державних органах росії, збройних формуваннях Росії або на території ОРДЛО після початку російської агресії – ми не платитимемо такій людині пенсію, не витрачатимемо кошти наших платників податків, щоб платити пенсію тим, хто підтримував агресора", – пояснила перша заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак.

Крім цього, законопроєкт передбачає, що стаж українців, отриманий в будь-якій країні, включаючи рф, буде враховуватися при нарахуванні пенсії. Також передбачено можливість скасування пенсії та її повернення до бюджету у разі, якщо пенсіонер не знімав кошти з рахунку протягом 6 місяців.

Тобто здійснюється припинення нарахування пенсії до того моменту, поки пенсіонер не з'явиться і не скаже, що він живий, що з ним усе добре.

Джерело: Суспільне Одеса.

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