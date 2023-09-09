Украинский парламент принял в первом чтении законопроект №9453, предусматривающий прекращение выплат пенсий и отказ в назначении пенсий для лиц, открыто поддерживавших агрессию российской федерации.

Первая заместитель министра социальной политики Украины Дария Марчак высказала эту информацию.

Так, среди таких лиц должны быть украинцы, которые после 2014 работали в органах власти рф, в ее вооруженных структурах, или на оккупированных территориях Украины.

"Если человек откровенно вел подрывную деятельность против Украины, работал в государственных органах России, вооруженных формированиях России или на территории ОРДЛО после начала российской агрессии – мы не будем платить такому человеку пенсию, не будем тратить средства наших налогоплательщиков, чтобы платить пенсию тем, кто поддерживал агрессора ", – объяснила первая заместитель министра соцполитики Дария Марчак.

Кроме этого, законопроект предусматривает, что стаж украинцев, полученный в любой стране, включая рф, будет учитываться при начислении пенсии. Также предусмотрена возможность отмены пенсии и ее возвращения в бюджет в случае, если пенсионер не снимал средства со счета в течение 6 месяцев.

То есть, осуществляется прекращение начисления пенсии до того момента, пока пенсионер не появится и не скажет, что он жив, что с ним все хорошо.

Источник: Суспільне Одеса.

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