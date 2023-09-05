В Україні здійснюється перевірка пенсіонерів, які протягом шести місяців не знімають свої пенсії. Щороку близько 1% пенсіонерів, що становить приблизно 110 тисяч осіб, проходять жорстку верифікацію, під час якої частина з них може втратити право на пенсію.

Ця перевірка охоплює такі ситуації:

Виявлення помилок при оформленні пенсійних виплат, таких як помилки у прізвищі, імені або по батькові. Випадки, коли пенсіонер протягом більше ніж 6 місяців не знімає кошти з банківської картки, на яку надходять пенсійні виплати. Наявність інформації, що пенсіонер тривалий час перебуває за кордоном.

Розширені можливості для скасування пенсії будуть посилені завдяки додатковим перевіркам. Банки також будуть зобов'язані передавати інформацію про те, що пенсіонери не використовують пенсію на своєму банківському рахунку.

Крім того, чиновники Пенсійного фонду мають розглядати випадки, коли пенсіонери вирішили зекономити кошти. Наприклад, якщо пара пенсіонерів жила на пенсію одного з партнерів, і пенсія іншого партнера залишалася невикористаною, то згідно з новим законопроєктом ці зекономлені кошти можуть бути вилучені.

Для повернення пенсії доведеться довести, що пенсіонер свідомо та з власного бажання не користувався своєю пенсією.

Джерело: OBOZREVATEL.

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