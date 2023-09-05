В Украине производится проверка пенсионеров, которые в течение шести месяцев не снимают свои пенсии. Ежегодно около 1% пенсионеров, что составляет около 110 тысяч человек, проходят жесткую верификацию, во время которой часть из них может потерять право на пенсию.

Эта проверка охватывает следующие ситуации:

Выявление ошибок при оформлении пенсионных выплат, таких как ошибки в фамилии, имени или отчестве. Случаи, когда пенсионер в течение более 6 месяцев не снимает средства с банковской карты, на которую поступают пенсионные выплаты. Наличие информации, что пенсионер длительное время находится за границей.

Расширенные возможности по отмене пенсии будут усилены благодаря дополнительным проверкам. Банки также будут обязаны передавать информацию о том, что пенсионеры не используют пенсию на своем банковском счете.

Кроме того, чиновники Пенсионного фонда должны рассматривать случаи, когда пенсионеры решили сэкономить деньги. К примеру, если пара пенсионеров жила на пенсию одного из партнеров, и пенсия другого партнера оставалась неиспользованной, то согласно новому законопроекту эти сэкономленные средства могут быть изъяты.

Для возвращения пенсии придется доказать, что пенсионер сознательно и по собственному усмотрению не пользовался своей пенсией.

Источник: OBOZREVATEL.

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