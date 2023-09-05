В Украине производится проверка пенсионеров, которые в течение шести месяцев не снимают свои пенсии. Ежегодно около 1% пенсионеров, что составляет около 110 тысяч человек, проходят жесткую верификацию, во время которой часть из них может потерять право на пенсию.
Эта проверка охватывает следующие ситуации:
- Выявление ошибок при оформлении пенсионных выплат, таких как ошибки в фамилии, имени или отчестве.
- Случаи, когда пенсионер в течение более 6 месяцев не снимает средства с банковской карты, на которую поступают пенсионные выплаты.
- Наличие информации, что пенсионер длительное время находится за границей.
Расширенные возможности по отмене пенсии будут усилены благодаря дополнительным проверкам. Банки также будут обязаны передавать информацию о том, что пенсионеры не используют пенсию на своем банковском счете.
Кроме того, чиновники Пенсионного фонда должны рассматривать случаи, когда пенсионеры решили сэкономить деньги. К примеру, если пара пенсионеров жила на пенсию одного из партнеров, и пенсия другого партнера оставалась неиспользованной, то согласно новому законопроекту эти сэкономленные средства могут быть изъяты.
Для возвращения пенсии придется доказать, что пенсионер сознательно и по собственному усмотрению не пользовался своей пенсией.
Источник: OBOZREVATEL.
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