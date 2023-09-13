Українці, які досягли 60-річного віку та мають необхідний страховий стаж, мають право на пенсію. Проте деякі з них, навіть із відповідним стажем і віком, поки не можуть отримати пенсію через складні обставини.

Цьогоріч в Україні, для набуття статусу пенсіонера, потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу та досягти 60-річного віку. З наступного року вимога за стажем зросте ще на рік - 31 рік страхового стажу буде обов'язковим. Це означає, що багато громадян можуть залишитися без пенсій через недостатній стаж. Однак ця проблема стосується не лише стажу.

Деякі українці раніше проживали на тимчасово окупованих територіях, а потім переїхали на територію, що знову перейшла під контроль України. Деякі з них досягли пенсійного віку, перебуваючи на окупованій території, і їм була призначена російська пенсія. Інші були пенсіонерами вже на момент переїзду і просто перейшли з української пенсії на російську.

Зараз, перебуваючи в Україні, ці громадяни не можуть отримати українську пенсію. Для цього вони мають підтвердити, що росія не виплачує їм пенсій. Однак підтвердження цього факту є складним, оскільки як Україна, так і росія вийшли з пенсійної угоди, яка регулювала це питання.

Ця ситуація призводить до того, що цим громадянам не виплачується українська пенсія, і це може тривати до закінчення війни та відновлення обміну інформацією між Україною та росією.

Щодо громадян, які наближаються до 60-річного віку і готуються до пенсії, для них ситуація спрощується. Україна готує закон, який дозволить зараховувати закордонний стаж роботи (включаючи російський стаж) до загального пенсійного стажу. Таким чином, для призначення їм української пенсії буде достатньо записів у трудовій книжці. Така ініціатива спростить процес отримання пенсії для тих, хто має закордонний стаж.

Джерело: finance.today.ua

Останні новини України:

Нагадаємо, пенсії перестануть виплачувати через нові причини.

Як писала Politeka, частина українців може розраховувати на надбавки до пенсії.

Також Politeka повідомляла, пенсіонери пройдуть жорстку перевірку, кого зачепить в першу чергу.