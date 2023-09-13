Украинцы, достигшие 60-летнего возраста и имеющие необходимый страховой стаж, имеют право на пенсию. Однако некоторые из них, даже с соответствующим стажем и возрастом, пока не могут получить пенсию по сложным обстоятельствам.

В этом году в Украине, для получения статуса пенсионера, нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа и достигнуть 60-летнего возраста. Со следующего года требование по стажу вырастет еще на год - 31 год страхового стажа будет обязательным. Это означает, что многие граждане могут остаться без пенсий из-за недостаточного стажа. Однако эта проблема касается не только стажа.

Некоторые украинцы раньше проживали на временно оккупированных территориях, а затем переехали на территорию, вновь перешедшую под контроль Украины. Некоторые из них достигли пенсионного возраста, находясь на оккупированной территории, и им была назначена российская пенсия. Остальные были пенсионерами уже на момент переезда и просто перешли с украинской пенсии на российскую.

Сейчас находясь в Украине, эти граждане не могут получить украинскую пенсию. Для этого они должны подтвердить, что россия не выплачивает им пенсии. Однако подтверждение этого факта сложно, поскольку как Украина, так и россия вышли из пенсионного соглашения, которое регулировало этот вопрос.

Эта ситуация приводит к тому, что этим гражданам не выплачивается украинская пенсия, и это может продолжаться до окончания войны и возобновления обмена информацией между Украиной и россией.

Что касается граждан, которые приближаются к 60-летнему возрасту и готовятся к пенсии, для них ситуация упрощается. Украина готовит закон, который позволит относить заграничный стаж работы (включая российский стаж) к общему пенсионному стажу. Таким образом, для назначения им украинской пенсии достаточно записей в трудовой книжке. Такая инициатива упростит процесс получения пенсии для имеющих заграничный стаж.

Источник: finance.today.ua

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