Українські пенсії планується перерахувати у 2024 році, оскільки відбудеться підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Остаточне рішення про індексацію виплат пенсій наразі не ухвалено, але намічено певні зміни.

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Плани щодо підвищення мінімальних пенсій в Україні на наступні роки такі:

  • У 2024 році пенсії збільшаться з 2093 до 2361 гривень.
  • У 2025 році пенсії підвищать до 2573 гривень.
  • У 2026 році мінімальні пенсії стануть 2774 гривень.

Разом із зростанням мінімальних пенсій через підвищення прожиткового мінімуму також збільшиться гарантована виплата для пенсіонерів, які відповідають вимогам щодо стажу та досягли 65-річного віку. Законом передбачено, що їхня мінімальна виплата повинна складати:

  • 2680 гривень у 2023 році.
  • 2840 гривень з січня до липня 2024 року.
  • 3200 гривень з липня 2024 року до січня 2025 року.
  • 3348 гривень у 2025 році.
  • 3582 гривень у 2026 році.

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Проте, планована індексація пенсій у березні, яка базується на половині рівня інфляції за попередній рік та 50% середнього росту зарплат за три роки, є предметом сумнівів. Уряд України вказує на бюджетні обмеження через повномасштабну війну, і індексація буде проведена лише у разі наявності відповідних бюджетних можливостей.

Джерело: Обозреватель.

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