Увеличится гарантированная выплата пенсии для пенсионеров, которые отвечают требованиям стажа и достигли 65-летнего возраста.

Украинские пенсии планируется перечислить в 2024 году, поскольку произойдет повышение прожиточного минимума и минимальная зарплата. Окончательное решение об индексации выплат пенсий не принято, но намечены определенные изменения.

Планы по повышению минимальных пенсий в Украине на следующие годы таковы:

В 2024 году пенсии увеличатся с 2093 до 2361 гривен.

В 2025 году пенсии повысят до 2573 гривен.

В 2026 году минимальные пенсии станут 2774 грн.

Вместе с ростом минимальных пенсий из-за повышения прожиточного минимума также увеличится гарантированная выплата для пенсионеров, которые отвечают требованиям стажа и достигли 65-летнего возраста. Законом предусмотрено, что их минимальная выплата должна составлять:

2680 гривен в 2023 году.

2840 гривен с января по июль 2024 года.

3200 гривен с июля 2024 года по январь 2025 года.

3348 гривен в 2025 году.

3582 гривен в 2026 году.

Однако планируемая индексация пенсий в марте, базирующаяся на половине уровня инфляции за предыдущий год и 50% среднего роста зарплат за три года, является предметом сомнений. Правительство Украины указывает на бюджетные ограничения из-за полномасштабной войны, и индексация будет проведена только при наличии соответствующих бюджетных возможностей.

Источник: Обозреватель.

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