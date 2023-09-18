Это повышение коснется тех граждан, которые получают зарплату и пенсии на уровне гарантированного минимума. Однако новость о повышении пенсии и минималки имеет свои отрицательные аспекты.

В проекте бюджета на 2024 год для Украины предусмотрено повышение минимальной пенсии. Одновременно с этим минимальную зарплату планируют повысить в два этапа.

Это повышение коснется тех граждан, которые получают зарплату и пенсии на уровне гарантированного минимума. Таким образом, минимальная пенсия в 2024 году вырастет на 268 гривен или 12,8% до 2361 гривны. Минимальная зарплата будет составлять 8000 гривен, увеличившись на 1300 гривен или 19,4%. Начиная с января она будет 7100 гривен, а с июля уже 8000 гривен.

Однако новость о повышении пенсии и минималки имеет свои отрицательные аспекты. Прогнозируется, что цены в 2022, 2023 и 2024 годах поднимутся на 52,2%. Таким образом, только для того чтобы возместить рост цен, минимальная пенсия должна составлять 2944 гривны. Однако пенсионеры будут получать всего 2361 гривну.

Следует отметить, что пенсионеры тратят практически всю свою пенсию на продукты питания. Темпы роста цен на продукты превышают среднюю инфляцию по всем товарам и услугам. Следовательно, для того чтобы пенсионер мог приобрести то же количество продуктов, его пенсия должна вырасти еще больше, чем средние инфляционные показатели за последние три года.

Минимальная зарплата, необходимая для компенсации инфляции, на следующий год должна составлять не 8000 гривен, как планируется в расчетах, а 9893 гривны. Это позволило бы повысить минималку так, чтобы она компенсировала рост цен.

Источник: Обозреватель.

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