Пенсионный фонд Украины определил три дополнительные категории граждан, которые могут выйти на пенсию после достижения возраста 60 лет.

Граждане Украины могут выходить на пенсию по разным условиям, и, хотя общая норма предусматривает возраст 60 лет для мужчин и 60 лет для женщин, ежегодно это требование постепенно растет. Однако существуют исключения, когда лица могут раньше прекратить работу и получать пенсию.

Условия выхода на пенсию определяются следующим образом: гражданам необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа. В случае недостаточного стажа им придется работать еще 3-5 лет. Таким образом, если количество лет стажа составляет 20 и больше, выходить на пенсию можно в 63 года, а если стаж меньше 20, но больше 15 лет, то в 65 лет.

Процесс повышения требований для выхода на пенсию продлится до 2028 года, когда потребуется не менее 35 лет страхового стажа.

Пенсионный фонд Украины определил три дополнительные категории граждан, которые могут прекратить работу после достижения возраста 60 лет. Среди этих категорий отличаются:

Льготные условия Эта категория охватывает лиц, работавших на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда, включая производство. Досрочные условия К этой категории относятся граждане, имеющие специальный статус. Это включает многодетных матерей, матерей детей с инвалидностью с детства, участников боевых действий, членов семей погибших, а также лиц, которым осталось менее полутора лет до достижения пенсионного возраста. Уменьшение пенсионного возраста: В этой категории рассматриваются участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и лица, пострадавшие в результате этого события.

Эти категории граждан могут иметь возможность уйти на пенсию по достижении 60 лет и переходить на пенсию, соблюдая соответствующие условия и статусы.

Однако следует помнить, что размеры пенсионных выплат исчисляются индивидуально для каждого лица, и эти условия могут быть более подробно разъяснены в Пенсионном фонде Украины.

Источник: Фокус.

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