Відомо, що зараз близько 50 тисяч пенсіонерів одержують цю доплату до своїх пенсій.

Українські пенсіонери мають можливість отримувати додаткові виплати до своїх пенсій. Конкретно, сотні громадян, які належать до певних категорій, мають право на збільшення розміру своєї пенсії на 20%.

Ця можливість стосується тих осіб, які проживають в гірських регіонах або переїжджають в такі області, і вона базується на Законі України "Про статус гірських населених пунктів України".

Для того щоб збільшити розмір своєї пенсії на 20%, пенсіонерам необхідно звернутися до органів соціального захисту населення та отримати спеціальне посвідчення, яке видається протягом 30 днів. З цим посвідченням вони подають заяву до Пенсійного фонду України. Після обробки заяви, до їхньої пенсії буде додана надбавка в розмірі 20%.

Важливо відзначити, що ця надбавка надається лише тим пенсіонерам, які постійно проживають в гірському регіоні. Для отримання посвідчення громадяни повинні звертатися до місцевого Центру надання адміністративних послуг або муніципальної влади.

Наприклад, в Закарпатській області близько 50 тисяч пенсіонерів отримують цю доплату до своїх пенсій.

Важливо також відзначити, що ця надбавка до пенсії не обмежується лише пенсіями. Вона також стосується соціальних допомог, стипендій та інших державних виплат для громадян, які проживають в гірських населених пунктах.

Джерело: Информатор.

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