Известно, что сейчас около 50 тысяч пенсионеров получают эту доплату к своим пенсиям.

У украинских пенсионеров есть возможность получать дополнительные выплаты к своим пенсиям. Конкретно сотни граждан, принадлежащих к определенным категориям, имеют право на увеличение размера своей пенсии на 20%.

Эта возможность касается лиц, которые проживают в горных регионах или переезжают в такие области, и она базируется на Законе Украины "О статусе горных населенных пунктов Украины".

Для того чтобы увеличить размер своей пенсии на 20%, пенсионерам необходимо обратиться в органы социальной защиты населения и получить специальное удостоверение, которое выдается в течение 30 дней. С этим удостоверением они подают заявление в Пенсионный фонд Украины. После обработки заявления к их пенсии будет добавлена ​​надбавка в размере 20%.

Важно отметить, что эта надбавка предоставляется только тем пенсионерам, постоянно проживающим в горном регионе. Для получения удостоверения граждане должны обращаться в местный Центр предоставления административных услуг или муниципальных властей.

К примеру, в Закарпатской области около 50 тысяч пенсионеров получают эту доплату к своим пенсиям.

Важно также отметить, что эта прибавка к пенсии не ограничивается только пенсиями. Она также касается социальных пособий, стипендий и других государственных выплат для граждан, проживающих в горных населенных пунктах.

Источник: Информатор.

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