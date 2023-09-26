Ціни на харчові продукти в Україні продовжують демонструвати коливання, причому, деякі тенденції стосуються споживчих уподобань. Головний грошовий продукт минулого року, гречка, яка досягла рекордно високих цін, тепер зазнає послаблення, тоді як м'ясо стає трохи дорожчим.

Однак експерти прогнозують, що деякі зміни ціни можуть спостерігатися в магазинах протягом наступних місяців. Заборона експорту українського зерна до Європи не вплине на вартість хліба всередині країни. Експерти зазначають, що ціна на хліб залежить від багатьох чинників, і ціна зерна є лише одним із них. Тому не варто очікувати зниження цін на хліб в найближчий час.

Ціна на олію залишається стабільною, в середньому 65 гривень за літр. Однак вона може змінюватися в залежності від подій на світових ринках, таких як ціни на нафту. Кожне зростання ціни на нафту на 10 доларів може призвести до зростання ціни на олію на 30-50 доларів за тонну.

Варто відзначити, що ціни на гречка за останній рік вдвічі знизилися, що становить певне полегшення для споживачів. Ціни на овочі також впали, зокрема на моркву, буряк, капусту і цибулю. Зараз спостерігається деякий спад цін на фрукти, зокрема яблука.

Незважаючи на деякі коливання, загалом, не передбачається різкого зростання ціни на продукти в найближчому майбутньому. Однак осінь може призвести до збільшення вартості продуктів переробки і м'яса, які більше залежать від енергетичних та сировинних факторів, в той час як ціни на овочі і фрукти, ймовірно, продовжать зниження навіть у жовтні.

Джерело: Провсе.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.