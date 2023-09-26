Цены на пищевые продукты в Украине продолжают демонстрировать колебания, причем некоторые тенденции касаются потребительских предпочтений. Главный денежный продукт в прошлом году, гречка, достигшая рекордно высоких цен, теперь испытывает ослабление, тогда как мясо становится немного дороже.

Однако эксперты прогнозируют, что некоторые изменения цены могут наблюдаться в магазинах в течение следующих месяцев. Запрет экспорта украинского зерна в Европу не повлияет на стоимость хлеба внутри страны. Эксперты отмечают, что цена на хлеб зависит от многих факторов, и цена зерна только один из них. Поэтому не стоит ожидать понижения цен на хлеб в ближайшее время.

Цена на растительное масло остается стабильной, в среднем 65 гривен за литр. Однако она может изменяться в зависимости от событий на мировых рынках, таких как цены на нефть. Каждый рост цены на нефть на 10 долларов может привести к росту цены на растительное масло на 30-50 долларов за тонну.

Следует отметить, что цены на гречку за последний год вдвое снизились, что составляет определенное облегчение для потребителей. Цены на овощи также упали, в частности морковь, свеклу, капусту и лук. Сейчас наблюдается некоторый спад цен на фрукты, в том числе яблоки.

Несмотря на некоторые колебания, в общем-то, не предполагается резкого роста цены на продукты в ближайшем будущем. Однако осень может привести к увеличению стоимости переработки и мяса, которые больше зависят от энергетических и сырьевых факторов, в то время как цены на овощи и фрукты, вероятно, продолжат снижение даже в октябре.

Источник: Провсе.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.