Усі, хто вийшли на пенсію менше трьох років тому, отримають перерахунок платежів.

У 2024 році, завдяки індексації пенсій, більшість українських пенсіонерів отримають підвищення платежів. Це підвищення пенсії буде проведено за новими правилами, використовуючи бальну систему. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла про це під час телемарафону.

За її словами, використання бальної системи для пенсії дозволить сучаснити виплати. Наразі, пенсіонери, які вийшли на пенсію у різні роки та мають однаковий стаж та середню зарплату, отримують різний розмір пенсії через різницю в індексації за роками.

Тобто згідно з законодавством, якщо людина вийшла на пенсію у 2000 році, то її пенсію обчислювали на основі зарплатні 2000 року. Індексація не проводилася щорічно, і навіть коли проводилася, вона була недостатньою.

Тепер, у новому розрахунку пенсій планується враховувати кожен місяць, протягом якого людина вносила страхові внески або працювала. Для цього буде враховано співвідношення її заробітної плати до середньої зарплати в цей місяць у відповідний рік. Цей підхід дозволить враховувати реальний покупельну спроможність. Якщо розрахункова сума збігається із середньою зарплатою за певний період, то особі нараховується 10 балів. Якщо різниця більша, то може бути нараховано 11 або 12 балів, відповідно до пропорційного співвідношення. В іншому випадку бали на пенсію будуть меншими.

Всі, хто вийшов на пенсію менше трьох років тому, отримають перерахунок платежів. Для цього було виділено додатково 100 мільярдів гривень з бюджету Пенсійного фонду, які будуть отримані завдяки внескам заробітної плати військових. Традиційно, індексація пенсій проводиться в березні кожного року.

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