Все вышедшие на пенсию менее трех лет назад получат перерасчет платежей.

В 2024 году, благодаря индексации пенсий, большинство украинских пенсионеров получат повышение платежей. Это повышение пенсии будет проведено по новым правилам, используя балльную систему. Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала об этом во время телемарафона.

По ее словам, использование бальной системы для пенсии позволит современные выплаты. Пока пенсионеры, вышедшие на пенсию в разные годы и имеющие одинаковый стаж и среднюю зарплату, получают разный размер пенсии из-за разницы в индексации по годам.

То есть, согласно законодательству, если человек вышел на пенсию в 2000 году, то его пенсию исчисляли на основе зарплаты 2000 года. Индексация не проводилась ежегодно, и даже когда производилась, она была недостаточной.

Теперь в новом расчете пенсий планируется учитывать каждый месяц, в течение которого человек вносил страховые взносы или работал. Для этого будет учтено соотношение ее заработной платы к средней зарплате в этот месяц в год. Этот подход позволит учитывать реальную покупательную способность. Если расчетная сумма совпадает со средней зарплатой за определенный период, лицу начисляется 10 баллов. Если разница больше, то может быть начислено 11 или 12 баллов в соответствии с пропорциональным соотношением. В противном случае баллы на пенсию будут меньше.

Все вышедшие на пенсию менее трех лет назад получат перерасчет платежей. Для этого выделено дополнительно 100 миллиардов гривен из бюджета Пенсионного фонда, которые будут получены благодаря вкладам заработной платы военных. Традиционно индексация пенсий проводится в марте каждый год.

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