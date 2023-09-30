У 2024 році в Україні заплановано провести перерахунок пенсій за новими правилами, що може призвести до збільшення середньої пенсії на 500 гривень для українців.

Останнє значуще оновлення пенсійної системи в Україні відбулося у 2017 році, коли введено нову формулу для розрахунку пенсій. Замість застарілої практики враховувати середню заробітну плату всіх громадян, було встановлено єдиний показник зарплати на той момент, який становив 3764 гривень.

Це призвело до суттєвого зростання розмірів пенсій для багатьох українських пенсіонерів. Тепер, замість такого масштабного оновлення, проводиться регулярна щорічна індексація пенсій.

Індексація розраховується на основі половини річної інфляції та 50% зростання середньої зарплати за останні три роки. Отриманий процент використовується для збільшення зарплати, яка враховується при розрахунку пенсій.

Щодо нового методу розрахунку пенсій, то конкретні деталі не розкриті. Вказується, що буде використовуватися система балів, але не надано конкретної інформації щодо того, як саме вона буде працювати. Сказано, що якщо пенсіонер отримував середню зарплату, то це 10 балів, а якщо більше – 11 балів.

Проте, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що середню пенсію планують підняти до рівня 6 тисяч гривень у 2024 році. Таким чином, пенсіонери можуть очікувати на збільшення своїх пенсійних виплат у наступному році.

Важливо відзначити, що з червня 2022 року до червня 2023 року середня пенсія зросла на 874 гривень. З такими темпами до кінця 2023 року очікується, що середня пенсія складе лише 5496 гривень. Проте за минулий рік пенсії збільшаться на 500 гривень. Таким чином, після впровадження нового методу розрахунку, підвищення пенсій буде менш помітним порівняно з попередніми зростаннями.

Джерело: Обозреватель.

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