После внедрения нового метода расчета повышение пенсий будет менее заметным по сравнению с предыдущими ростами.

В 2024 году в Украине планируется провести перерасчет пенсий по новым правилам, что может привести к увеличению средней пенсии на 500 гривен для украинцев.

Последнее значимое обновление пенсионной системы в Украине произошло в 2017 году, когда введена новая формула для расчета пенсий. Вместо устаревшей практики учитывать среднюю заработную плату всех граждан был установлен единый показатель зарплаты на тот момент, который составлял 3764 гривен.

Это привело к существенному росту размеров пенсий для многих украинских пенсионеров. Теперь вместо такого масштабного обновления проводится регулярная ежегодная индексация пенсий.

Индексация рассчитывается на основе половины годовой инфляции и 50% роста средней заработной платы за последние три года. Полученный процент используется для увеличения зарплаты, учитываемой при расчете пенсий.

Что касается нового метода расчета пенсий, то конкретные детали не раскрыты. Указывается, что будет использоваться система баллов, но не предоставлена ​​конкретная информация о том, как именно она будет работать. Сказано, что если пенсионер получал среднюю зарплату, то это 10 баллов, а если больше – 11 баллов.

Однако премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что среднюю пенсию планируют поднять до уровня 6 тысяч гривен в 2024 году. Таким образом, пенсионеры могут ожидать увеличения своих пенсионных выплат в следующем году.

Важно отметить, что с июня 2022 года по июнь 2023 года средняя пенсия выросла на 874 гривен. С такими темпами до конца 2023 ожидается, что средняя пенсия составит всего 5496 гривен. Однако за прошлый год пенсии увеличатся на 500 гривен. Таким образом, после внедрения нового метода расчета повышение пенсий будет менее заметным по сравнению с предыдущими ростами.

Источник: Обозреватель.

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