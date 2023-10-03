Україна спостерігає зростання ціни на деякі продукти, і з приходом холодів ця тенденція може посилитися, особливо для хліба та овочів, що входять до складу борщового набору.

За даними Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, основною причиною підвищення ціни стає зростання вартості електроенергії. Через це ціни на хліб можуть зрости на максимум 1,5%, тоді як ціни на овочі можуть збільшитися аж на 15%.

Ціни на хліб почали зростати декілька місяців тому, особливо після підвищення тарифів на електроенергію. Ця тенденція може продовжитися і надалі, з очікуваним зростанням цінb на хліб на 1% - 1,5%.

Щодо овочів, з приходом зими ціни на них можуть також підвищитися. Наразі ціни ще відносно низькі, оскільки фермери реалізовують частину врожаю, яку не можна зберігати взимку. Продається неякісна продукція та залишки, які потрібно позбутися.

Проте, решта овочів буде зберігатися в спеціальних сховищах, що потребує значних витрат електроенергії для підтримання необхідної температури. Тому ціни на овочі, зокрема картоплю, яка зараз коштує середньо 6 гривень за кілограм, впродовж грудня можуть підвищитися до 8-10 гривень за кілограм. Ціни на інші овочі, які використовуються у приготуванні борщу та інших страв, також зростуть на 10-15%.

Джерело: ТСН.

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