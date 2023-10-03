Украина наблюдает рост цены на некоторые продукты и с приходом холодов эта тенденция может усилиться, особенно для хлеба и овощей, входящих в состав борщового набора.

По данным Дениса Марчука, замглавы Всеукраинского аграрного совета, основной причиной повышения цены становится рост стоимости электроэнергии. Поэтому цены на хлеб могут вырасти на максимум 1,5%, тогда как цены на овощи могут увеличиться на 15%.

Цены на хлеб начали расти несколько месяцев назад, особенно после повышения тарифов на электроэнергию. Эта тенденция может продолжиться и дальше, с ожидаемым ростом цен на хлеб на 1% - 1,5%.

По овощам, с приходом зимы цены на них могут также повыситься. Пока цены еще относительно низки, поскольку фермеры реализуют часть урожая, которую нельзя хранить зимой. Продается некачественная продукция и остатки, которые нужно избавиться.

Однако остальные овощи будут храниться в специальных хранилищах, что требует значительных затрат электроэнергии для поддержания необходимой температуры. Поэтому цены на овощи, в частности, картофель, который сейчас стоит средне 6 гривен за килограмм, в течение декабря могут повыситься до 8-10 гривен за килограмм. Цены на другие овощи, которые используются при приготовлении борща и других блюд, также вырастут на 10-15%.

Источник: ТСН .

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Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

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