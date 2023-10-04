Пенсійний фонд нагадав громадянам України про категорії осіб, які можуть скористатися правом на дострокову пенсію. У цьому контексті існує шість основних груп громадян, які мають таку можливість. Важливим фактором для претендентів на дострокову пенсію є їх професія та вік.

Зазначимо, що для виходу на пенсію раніше за встановлений пенсійний вік необхідно відповідати певним критеріям і, крім того, досягти віку не менше 60 років із півтора року перед планованим пенсійним віком.

Право на дострокову пенсію в Україні надається наступним категоріям осіб:

Учасники бойових дій. Особи, які стали інвалідами через війну. Члени сім'ї загиблих або померлих захисників та захисниць України. Матері з багатьма дітьми та матері дітей з інвалідністю з дитинства, а також матері тяжкохворих дітей. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалі від цієї події. Особи, які втратили роботу через скорочення штату або стан здоров'я.

Також варто відзначити, що громадяни, які працювали на підприємствах з особливо шкідливими та важкими умовами праці, або в окремих галузях з шкідливим виробництвом, таким як шахтарі, трактористи, водії громадського міського транспорту, текстильні робітники, верстатники, доярки та працівники сільського господарства, також можуть мати право на дострокову пенсію.

У разі "чорнобильців" вік для отримання пенсії може бути знижений на 5, 8 або 10 років в залежності від тривалості та часу роботи в зоні відчуження.

Джерело: patrioty.org.ua.

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