Пенсионный фонд напомнил гражданам Украины о категориях лиц, которые могут воспользоваться правом на досрочную пенсию. В этом контексте существует шесть основных групп граждан, имеющих такую ​​возможность. Важным фактором для соискателей досрочной пенсии является их профессия и возраст.

Отметим, что для выхода на пенсию раньше установленного пенсионного возраста необходимо соответствовать определенным критериям и, кроме того, достичь возраста не менее 60 лет с полутора лет перед планируемым пенсионным возрастом.

Право на досрочную пенсию в Украине предоставляется следующим категориям:

Участники боевых действий. Лица, ставшие инвалидами из-за войны. Члены семьи погибших или умерших защитников и защитниц Украины. Матери со многими детьми и матери детей с инвалидностью с детства, а также матери тяжелобольных детей. Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие от этого события. Лица, потерявшие работу из-за сокращения штата или состояния здоровья.

Также следует отметить, что граждане, работавшие на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда, или в отдельных отраслях с вредным производством, таким как шахтеры, трактористы, водители общественного городского транспорта, текстильные рабочие, станочники, доярки и работники сельского хозяйства, также могут иметь право на досрочную пенсию.

В случае чернобыльцев возраст для получения пенсии может быть снижен на 5, 8 или 10 лет в зависимости от продолжительности и времени работы в зоне отчуждения.

Источник: patrioty.org.ua.

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