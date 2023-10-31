Наразі мінімальна пенсійна виплата для осіб, які не здійснюють працевлаштування, становить 2520 гривень. Однак українці, які мають стаж роботи понад 30 років, очікується отримувати значно вищу суму пенсії. Трапляються випадки, коли ПФУ з якихось причин не бачить весь трудовий стаж та не враховує його при виплаті пенсій. Юрист розповів, що в такому випадку потрібно робити пенсіонерам.

У випадку відсутності трудової книжки або наявності в ній неточних чи неправильних записів щодо робочих періодів, для підтвердження стажу та отримання більшої пенсії потрібно подати документи:

Дані персоніфікованого обліку. Виписки або довідки, складені на основі інформації з інформаційних (автоматизованих) систем підприємств, установ, організацій. До цих документів включаються довідки та витяги з наказів. Особисті рахунки та відомості про видачу заробітної плати. Посвідчення та показники стажу. Письмові трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання. Інші документи, які містять інформацію про тривалість роботи.

Якщо підприємства, в якому ви працювали вже не існує, то потрібно звернутись до архіву та знайти там відомості про те, що ви виконували роботу на даному підприємстві. Якщо в архіві немає даних, то вам потрібно звернутись до юристів чи адвокатів - справа у такому разі дійде до суду.

Важливо враховувати, що періоди підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями враховуються у страховому стажі на підставі документів щодо сплати страхових внесків, таких як платіжні доручення, квитанції від банків.

Останні новини України:

Нагадаємо, пенсію українцям підвищать на 2680 гривень більше, ніж у 2023 році.

Як писала Politeka, українці можуть отримати 20% до своєї пенсії.

Також Politeka повідомляла, підвищення мінімальної пенсії не допоможе українським пенсіонерам.