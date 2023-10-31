В настоящее время минимальная пенсионная выплата для лиц, не осуществляющих трудоустройство, составляет 2520 гривен. Однако украинцы, имеющие стаж работы более 30 лет, ожидается получать значительно более высокую сумму пенсии. Бывают случаи, когда ПФУ по каким-то причинам не видит весь трудовой стаж и не учитывает его. Юрист рассказал, что в таком случае нужно делать пенсионерам.

В случае отсутствия трудовой книжки или наличия в ней неточных или неправильных записей по рабочим периодам, для подтверждения стажа нужно подать документы:

Данные персонифицированного учета. Выписки или справки, составленные на основе информации из информационных (автоматизированных) систем предприятий, учреждений, организаций. Эти документы включают справки и выписки из приказов. Личные счета и сведения о выдаче заработной платы. Удостоверение и показатели стажа. Письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении. Другие документы, содержащие информацию о продолжительности работы.

Если предприятия, в котором вы работали, уже не существует, то нужно обратиться в архив и найти там сведения о том, что вы выполняли работу на данном предприятии. Если в архиве нет данных, вам нужно обратиться к юристам или адвокатам - дело в таком случае дойдет до суда.

Важно учитывать, что периоды предпринимательской деятельности физическими лицами – предпринимателями учитываются в страховом стаже на основании документов по уплате страховых взносов, таких как платежные поручения, квитанции от банков.

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