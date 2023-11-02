Перейти на пенсію за віком для чоловіків і жінок можна після настання 60 років і стажу від 30 років - але багато хто при переході втрачає гроші через помилку ПФУ.

Українські пенсіонери мають право перейти з однієї пенсії на іншу. Зокрема, Зокрема, при переході з одного виду пенсії на інший за бажанням пенсіонера може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу. Це врахування проводиться з використанням середньої заробітної плати, яка враховувалася під час призначення попереднього виду пенсії. Про це розповіли адвокати.

Перейти на пенсію за віком для чоловіків та жінок можливо після настання 60 років. Право вийти на заслужений відпочинок у цьому віці мають люди, страховий стаж яких становить не менше 30 років.

При цьому експерти уточнили, що при переході з пенсії за вислугу років на пенсію за віком в 2023 році, середній показник заробітної плати, який береться для обчислення вашої пенсії, має братися за 2020, 2021 та 2022 роки. Натомість ПФУ, щоб не платити більшу пенсію, бере зовсім інші показники, а саме за 2014, 2015 та 2016 рік.

Тобто за рахунок цього відбувається неправильне нарахування пенсії. В деяких випадках у зв'язку з таким порушенням українці не доотримують від 50-80% пенсійних виплат щомісячно. Тільки звернення до суду допомогає пенсіонерам перерахувати пенсії за правильними показниками.

Крім того, можна перейти на пенсію з втрати годувальника. Право на таку пенсію мають непрацездатні члени сім’ї, які перебували на утриманні годувальника. Величина виплати залежить від причини смерті годувальника. У випадку, якщо годувальник загинув, виконуючи обов'язки військової служби, пенсія становить 70% грошового забезпечення годувальника.

Якщо годувальник загинув в результаті нещасного випадку, що не пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби, пенсія становить 30% грошового забезпечення годувальника.

Останні новини України:

Нагадаємо, пенсію українцям підвищать на 2680 гривень більше, ніж у 2023 році.

Як писала Politeka, українці можуть отримати 20% до своєї пенсії.

Також Politeka повідомляла, підвищення мінімальної пенсії не допоможе українським пенсіонерам.