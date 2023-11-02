Перейти на пенсию по возрасту для мужчин и женщин можно после наступления 60 лет и стажа от 30 лет - но многие при переходе теряют деньги из-за ошибки ПФУ.

Украинские пенсионеры вправе перейти с одной пенсии на другую. В частности, при переходе с одного вида пенсии на другой по желанию пенсионера может учитываться заработная плата (доход) за периоды страхового стажа. Этот учет производится с использованием средней заработной платы, которая учитывалась при назначении предыдущего вида пенсии. Об этом рассказали адвокаты.

Перейти на пенсию по возрасту для мужчин и женщин можно после наступления 60 лет. Право выйти на заслуженный отдых в этом возрасте у людей, страховой стаж которых составляет не менее 30 лет.

При этом эксперты уточнили, что при переходе с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту в 2023 году средний показатель заработной платы, который берется для исчисления вашей пенсии, должен браться за 2020, 2021 и 2022 годы. В то же время ПФУ, чтобы не платить большую пенсию, берет совсем другие показатели, а именно за 2014, 2015 и 2016 год.

То есть, за счет этого происходит неправильное начисление пенсии. В некоторых случаях в связи с таким нарушением украинцы не получают от 50-80% пенсионных выплат ежемесячно. Только обращение в суд помогает пенсионерам перечислить пенсии по правильным показателям.

Кроме того, можно перейти на пенсию по потере кормильца. Право на такую ​​пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на содержании кормильца. Величина выплаты зависит от причины смерти кормильца. В случае если кормильец погиб, исполняя обязанности военной службы, пенсия составляет 70% денежного довольствия кормильца.

Если кормильец погиб в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, пенсия составляет 30% денежного довольствия кормильца.

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