Украинские пенсионеры вправе перейти с одной пенсии на другую. В частности, при переходе с одного вида пенсии на другой по желанию пенсионера может учитываться заработная плата (доход) за периоды страхового стажа. Этот учет производится с использованием средней заработной платы, которая учитывалась при назначении предыдущего вида пенсии. Об этом рассказали адвокаты.
Перейти на пенсию по возрасту для мужчин и женщин можно после наступления 60 лет. Право выйти на заслуженный отдых в этом возрасте у людей, страховой стаж которых составляет не менее 30 лет.
При этом эксперты уточнили, что при переходе с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту в 2023 году средний показатель заработной платы, который берется для исчисления вашей пенсии, должен браться за 2020, 2021 и 2022 годы. В то же время ПФУ, чтобы не платить большую пенсию, берет совсем другие показатели, а именно за 2014, 2015 и 2016 год.
То есть, за счет этого происходит неправильное начисление пенсии. В некоторых случаях в связи с таким нарушением украинцы не получают от 50-80% пенсионных выплат ежемесячно. Только обращение в суд помогает пенсионерам перечислить пенсии по правильным показателям.
Кроме того, можно перейти на пенсию по потере кормильца. Право на такую пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на содержании кормильца. Величина выплаты зависит от причины смерти кормильца. В случае если кормильец погиб, исполняя обязанности военной службы, пенсия составляет 70% денежного довольствия кормильца.
Если кормильец погиб в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, пенсия составляет 30% денежного довольствия кормильца.
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