Мінагрополітики очікує ефекту від реалізації програми теплиць - тому ціни можуть знизитись.

Експерти попереджають, що в Україні можуть знизитися ціни на тепличні овочі. Наголошується, що вже цієї осені в Україні можливе підвищення ціни на більшість популярних продуктів, хоча також є можливість їх зниження. Зокрема, це стосується тепличних овочів.

За даними Міністра аграрної політики України, українські фермери отримали приблизно 500 мільйонів гривень у вигляді грантів для створення садів, ягідників, виноградників та будівництва теплиць.

Загалом, було подано понад 130 заявок на отримання грантів для розвитку садівництва та 30 заявок на будівництво теплиць. Ці гранти призведуть до створення приблизно 2 тисяч гектарів нових садів.

Найпопулярнішими культурами серед отримувачів грантів для садівництва були лохина, яблуня та горіх. Щодо овочів, найбільший інтерес виявлено до огірків та томатів.

Міністерство аграрної політики сподівається на перші результати реалізації грантової програми вже навесні наступного року. Це допоможе знизити різкі ціни та коливання вартості між сезонними та тепличними продуктами.

Минулі роки Україна величезно імпортувала тепличні овочі, що залежало від обмінного курсу та логістичних ризиків. Нова ініціатива спрямована на зменшення середньозважених цін на тепличні овочі та наближення їх до споживача.

Джерело: Економічна правда.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.