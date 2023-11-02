Эксперты предупреждают, что на Украине могут снизиться цены на тепличные овощи. Отмечается, что уже этой осенью в Украине возможно повышение цены на большинство популярных продуктов, хотя есть возможность их снижения. В частности, это касается тепличных овощей.

По данным Министра аграрной политики Украины, украинские фермеры получили около 500 миллионов гривен в виде грантов для создания садов, ягодников, виноградников и строительства теплиц.

В общей сложности было подано более 130 заявок на получение грантов для развития садоводства и 30 заявок на строительство теплиц. Эти гранты приведут к созданию около 2 тысяч гектаров новых садов.

Самыми популярными культурами среди получателей грантов для садоводства были голубика, яблоня и орех. Что касается овощей, наибольший интерес проявлен к огурцам и томатам.

Министерство аграрной политики надеется на первые результаты реализации грантовой программы уже весной следующего года. Это поможет снизить резкие цены и колебания стоимости сезонных и тепличных продуктов.

В прошлые годы Украина огромно импортировала тепличные овощи, что зависело от обменного курса и логистических рисков. Новая инициатива направлена ​​на снижение средневзвешенных цен на тепличные овощи и приближение их к потребителю.

Источник: Экономическая правда.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.