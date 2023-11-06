В Україні змінилися ціни на популярні крупи. Стало відомо, скільки коштують гречка, макарони та рис у супермаркетах.

Більшість продуктів протягом осені можуть дорожчати через сезонний фактор. Українські супермаркети відновили ціни на крупи. Про це свідчать дані порталу Мінфін. При цьому експерти прогнозують зростання однієї із найважливіших круп - українці по можливості часто споживають її.

На початку жовтня в Україні відзначилося невелике зниження цін на популярні види круп, що призвело до зниження витрат на харчові продукти. Проте вже в перші дні листопада можна спостерігати подальше зниження.

Зокрема, ціни на гречку впали з 35,12 гривень за кілограм до 34,25 гривень.

Вартість довгого рису знизилася майже на 7 гривень, до 68,83 гривень за кілограм. При цьому пропарений рис подорожчав, збільшившись із 60,00 гривень за кілограм до 60,90 гривень. Щодо круглого рису, його ціна впала з 75,50 гривень за кілограм до 70,66 гривень за кілограм.

У той час, середня ціна на макаронні вироби зросла незначно, підвищившись на кілька копійок, до 27,55 гривень за кілограм.

Тим часом експерти прогнозують зростання ціни на рис. Здорожчання цього товару, можливо, пов'язане із недостатньою пропозицією на ринку, тоді як попит на нього від населення залишається високим. Виробництво рису також скоротилося.

В Одеській області обсяги виробництва рису зменшилися трохи, і тому ми дуже залежимо від імпорту. У деяких найбільших країнах-виробниках рису також виникли проблеми через кліматичні фактори, що призвели до скорочення врожаю.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.