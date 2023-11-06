В Украине изменились цены на популярные крупы. Стало известно, сколько стоят гречка, макароны и рис в супермаркетах.

Большинство продуктов в течение осени могут дорожать из-за сезонного фактора. Украинские супермаркеты возобновили цены на крупы. Об этом свидетельствуют данные портала Минфин. При этом эксперты прогнозируют рост одной из важнейших круп – украинцы по возможности часто потребляют ее.

В начале октября в Украине отметилось небольшое снижение цен на популярные виды круп, что привело к снижению расходов на продукты питания. Однако уже в первые дни ноября можно наблюдать дальнейшее понижение.

В частности, цены на гречку упали с 35,12 грн. за килограмм до 34,25 грн.

Стоимость длинного риса снизилась почти на 7 гривен до 68,83 гривен за килограмм. При этом пропаренный рис подорожал, увеличившись с 60,00 грн. за килограмм до 60,90 грн. Относительно круглого риса его цена упала с 75,50 гривен за килограмм до 70,66 гривен за килограмм.

В то время средняя цена на макаронные изделия выросла незначительно, повысившись на несколько копеек, до 27,55 гривен за килограмм.

Между тем, эксперты прогнозируют рост цены на рис. Удорожание этого товара возможно связано с недостаточным предложением на рынке, тогда как спрос на него от населения остается высоким. Производство риса тоже сократилось.

В Одесской области объемы производства риса уменьшились немного, и потому мы очень зависим от импорта. В некоторых крупнейших странах-производителях риса также возникли проблемы из-за климатических факторов, которые привели к сокращению урожая.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.