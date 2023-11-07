Обірвалося життя військовослужбовця і українського письменника Максима Петренка.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє книжкова оглядачка Ганна Скоріна.

Улітку 2022 року Максима Петренка оголосили безвісти зниклим. Нині загибель Максима підтвердили.

До війни захисник працював програмістом і викладав в Інституті комп'ютерних технологій Університету «Україна». Був учасником Революції Гідності.

Після демобілізації у 2016 році повернувся до викладання, займався власними винаходами, написав роман-щоденник «Спокійної ночі» про події 2014 року.

Із початком повномасштабного вторгнення Максим знову пішов захищати Україну.

Друзі і рідні Максима до останнього зберегали надію, що зник без вісти не означає загинув. Припускали, що він може знаходитьсь в полоні.

«Дива не сталось... Єдине, що я знаю поки - це підтвердження з частини, де служив Макс. Експертиза ДНК підтвердила, що це Макс і з частини виїхали до Дніпра за Максом. Поховання планують наприкінці тижня.

Вибачте, в мене нема більше слів. Якщо стане щось більш конкретно відомо я напишу або зроблю репост від тих людей, хто займатиметься похованням….», - написала Скоріна на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши також фото Максима Петренка.

«Ох, дива не сталося, вічна пам'ять...»,

«Теж сподівалася, що таки знайдуть. На жаль...»,

«21. 12.2021р. М. Петренко захистив дисертацію, 11.02.2022р.отримав свідоцтво кандидата технічних наук… Вічна пам'ять, Царство Небесне нашому Герою-захиснику»,

«Не можу повірити, і не хочу. Дуже болісно. Вічна пам'ять»,

«Боже…», - пишуть приголомшені новою трагічною звісткою з фронту користувачі соцмереж.

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